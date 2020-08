Justin Bieber: il nuovo album uscirà entro la fine del 2020

Justin Bieber è stato impegnato a registrare segretamente nuova musica durante la quarantena e un nuovo album è in arrivo. I pochi fortunati che l’hanno sentito dicono che i prossimi brani sono il miglior lavoro che l’artista abbia mai fatto!

Justin si assicurerà che il 2020 finisca con una sorpresa per i suoi Beliebers. Il 26enne, infatti, ha lavorato duramente in studio durante la pandemia da COVID-19. Normalmente, sarebbe stato in viaggio quest’estate con il suo tour negli stadi di Changes, ma la crisi sanitaria globale lo ha tenuto a casa. Di conseguenza, ha messo insieme un nuovo album.

“Justin Bieber ha annunciato che il suo tour sarà la prossima estate ed è davvero entusiasta. In realtà ha registrato durante la pandemia e ha realizzato un progetto completamente nuovo. L’album sarà con tutti i suoi nuovi collaboratori e la musica sta già sconvolgendo la gente”, dice un amico vicino a Justin in esclusiva per HollywoodLife.com.

“Ha già girato dei video musicali di recente e i suoi fan avranno una grande sorpresa. È un album pop, ma avrà una voce straordinaria, storie incredibili, successi davvero mondiali. La nuova musica arriverà il mese prossimo”, aggiunge l’ insider.

Il cantante ha rilasciato Changes il 14 febbraio 2020. È stato il suo primo album in studio completo da quando Purpose è stato pubblicato il 13 novembre 2015.

I successivi progetti dell’artista sono capitati nel momento sbagliato, ma solo per caso. Un mese dopo il suo rilascio, infatti, gran parte degli Stati Uniti ha bloccato gli eventi musicali a causa del COVID-19. Tutti gli artisti sono stati costretti a cancellare i loro piani per il 2020.

Quindi i fan di Justin Bieber non hanno ascoltato nessuna delle sue canzoni di Changes eseguite dal vivo. Ma lo faranno nel 2021, insieme alle canzoni del nuovo album, per ora top secret!