Ariete mostra sui social la sua nuova fidanzata: scatta il dissing con Jenny De Nucci

Dopo che Ariete è apparsa in una foto con la sua nuova presunta fiamma, c’è stato uno scontro via social con la sua ex, l’attrice Jenny De Nucci.

Tutto è iniziato con il commento di Jenny allo scatto. Parole che hanno lasciato intuire che ci sia stato un tradimento, da parte della cantante, proprio con la ragazza della foto: “Quella di cui non dovevo preoccuparmi”.

Un’insinuazione che è stata rafforzata da un altro tweet che mostrava la copertina di un libro: Le corna stanno bene su tutto di Giulia De Lellis.

Il post era corredato da queste parole; “Sono stati mesi molto pesanti in cui ho dovuto lavorare parecchio sulla mia salute mentale perchè ovviamente queste sono dinamiche che inevitabilmente fanno male e su cui tocca lavorarci per bene nel momento in cui ti destabilizzano così tanto. Non mi vergogno a dire che ho sofferto parecchio soprattutto vedendo il mio miglioramente dell’ultimo periodo sono molto fiera di me”.

Non si è fatta attendere, a quel punto, la replica di Ariete, in un tweet che come tutto il botta e risposta è stato cancellato ma salvato da diversi utenti:

“Una si sveglia la mattina tranquilla, con la sua vita, e a caso viene bloccata. Devono arrivarle ancora, dopo mesi e mesi, frecciatine e parole di cui nessuno ha bisogno. Non aggiungerò altro, i social non li uso per questo”.

In seguito, la cantante ha scritto: “Smettetela di idolatrate le persone che affossano gli altri per star bene con la loro forte figura social. Se nella mia scorsa relazione ci sono stati problemi o incomprensioni in teoria era stato deciso che sarebbero stati caz*i nostri. Ma purtroppo non ce la si fa”.

Ecco i tweet tra Ariete e Jenny De Nucci:

drama del giorno twitterino in 4 atti

mi dispiace per jenny💔 pic.twitter.com/gx1Koez0Gk

— giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) March 21, 2023