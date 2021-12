Ariete – Club: audio, testo e significato del singolo

Club è il nuovo singolo di Ariete, disponibile da venerdì 17 dicembre su tutte le piattaforme di streaming e digital download per Bomba Dischi/Island Records.

Contemporaneamente all’uscita del brano è disponibile anche su YouTube il videoclip ufficiale diretto da Giulio Rosati.

“Nasce come un pezzo forte e consapevole” – racconta Ariete sulla genesi del pezzo – “Riguarda la decisione di volersi allontanare da chi non ci tiene a costruire un rapporto sincero e il coraggio nel prendere di petto i problemi e le difficoltà della vita”.

Ariete sceglie di collaborare con Sick Luke per la produzione di Club. La stima reciproca tra i due artisti dà vita a una commistione inedita in grado di intrecciare la malinconia della giovane songwriter al sound dark e misterioso del producer per svelare nuove gradazioni melodiche ed emotive .

Ascolta qui Club di Ariete

Testo di Club di Ariete:

Sick Luke, Sick Luke

E siamo fuori da un club e la pioggia ci sbatte in faccia

E la realtà è che un po’ adesso mi sento un’altra

E non mi va di riprovarci se non mi va più di ascoltarti

Siamo fuori da un club, ma io voglio tornare a casa

E la realtà è che in realtà non ci sei mai stata

E non mi va più di ballare se non mi va più di ballare

Di ballare con te

Sarò mai fredda anche con una coperta addosso

E muoio dentro ogni anno il quindici agosto

E non è vero che ognuno sa stare al mondo

Ne ho diciannove ed ancora non metto a posto

Non ho bisogno di piste piene di gente

Di approvazione costante, di alcol che mi riempie

Però in ‘sto sole poi mi ci ritrovo sempre

Stiamo insieme solo per non restare senza niente

Come va? Dimmi come va

Qui va tutto male in un monolocale

Siamo da buttare

E non voglio ballare

E siamo fuori da un club e la pioggia ci sbatte in faccia

E la realtà è che un po’ adesso mi sento un’altra

E non mi va di riprovarci se non mi va più di ascoltarti

Siamo fuori da un club, ma io voglio tornare a casa

E la realtà è che in realtà non ci sei mai stata

E non mi va più di ballare se non mi va più di ballare

Di ballare con te

La pioggia che scende

Rimango sempre sola con le mie incertezze

Comprerò casa nuova per non vederti più

Ma ti rincontrerò nei volti della gente (Della gente)

E dimmi a cosa serve

Sputarsi addosso e chiarire tra le coperte

Non voglio continuare a fingere un “per sempre”

È un punto e a capo, facciamo finta di niente

E siamo fuori da un club e la pioggia ci sbatte in faccia

E la realtà è che un po’ adesso mi sento un’altra

E non mi va di riprovarci se non mi va più di ascoltarti

Siamo fuori da un club, ma io voglio tornare a casa

E la realtà è che in realtà non ci sei mai stata

E non mi va più di ballare se non mi va più di ballare

Di ballare con te