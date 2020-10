Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. Esce oggi, 23 ottobre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Positions, il nuovo singolo di Ariana Grande. La canzone sarà il primo singolo estratto dal nuovo album di Ariana Grande, dallo stesso titolo, e in uscita il prossimo 30 ottobre.

Ariana Grande ha annunciato l’arrivo di Positions, del tutto a sorpresa, con un tweet e un post Instagram pochissimi giorni fa. Lasciandoci senza parole!

Ad accompagnare l’uscita del singolo Ariana Grande ha pubblicato anche il video ufficiale del pezzo, diretto da Dave Meyers. Il registoaè lo stesso dietro al successo delle clip di No tears left to cry e di God is a Woman! CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI P0SITIONS!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Positions di Ariana Grande!

Testo

Traduzione Positions Ariana Grande

[Verse 1] Heaven sent you to meI’m just hopin’ I don’t repeat history [Pre-Chorus] Boy, I’m tryna meet your mama on a SundayAnd make a lotta love on a Monday (Ah, ah)Never need no (No), no one else, babe’Cause I’ll be [Chorus] Switchin’ the positions for youCookin’ in the kitchen and I’m in the bedroomI’m in the Olympics, way I’m jumping through hoopsKnow my love infinite, nothing I wouldn’t doThat I won’t do, switchin’ for you [Verse 2] Perfect, perfectYou’re too good to be true (You’re too good to be true)But I get tired of runnin’, fuck itNow, I’m runnin’ with you (With you) [Pre-Chorus] Said, boy, I’m tryna meet your mama on a SundayAnd make a lotta love on a Monday (Ah, ah)Never need no (No), no one elsе, babe‘Cause I’ll bePrimis Player Placeholder[Chorus] Switchin’ thе positions for youCookin’ in the kitchen and I’m in the bedroomI’m in the Olympics, way I’m jumping through hoopsKnow my love infinite, nothing I wouldn’t doThat I won’t do, switchin’ for youCookin’ in the kitchen and I’m in the bedroomI’m in the Olympics, way I’m jumping through hoopsKnow my love infinite, nothing I wouldn’t do (Nothin’)That I won’t do, switchin’ for you [Bridge] This some shit that I usually don’t do (Yeah)But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)‘Cause you’re down for me and I’m down too (And I’m down too)Yeah, I’m down tooSwitchin’ the positions for youThis some shit that I (Yeah) usually don’t do (Don’t do)But for you, I kinda, kinda want to (Mmm)‘Cause you’re down for me and I’m down too[Chorus] Switchin’ the positions for youCookin’ in the kitchen and I’m in the bedroomI’m in the Olympics, way I’m jumping through hoopsKnow my love infinite, nothing I wouldn’t doThat I won’t do, switchin’ for you (Ooh woah)Cookin’ in the kitchen and I’m in the bedroomI’m in the Olympics, way I’m jumping through hoopsKnow my love infinite, nothing I wouldn’t do (I wouldn’t do)That I won’t do, switchin’ for you[Outro] YeahAh, yeahAh (Ah), yeah





è il paradiso che ti ha inviato a me

sto solo sperando che la storia non si ripeta

ragazzo, sto cercando di incontrare tua madre domenica

e fare tanto l’amore lunedì (ah ah)

non ho mai bisogno no (no), nessun altro, babe

perché io starò

cambiando le posizioni per me

cucinando in cucina e io sono in stanza da lett0

sono alle Olimpiadi, eccomi che salto gli ostacoli

so che il mio amore è infinito, non c’è nulla che non farei

che io non farò, cambiando per te

perfetto perfetto

sei troppo bello per essere vero, sei troppo bello per essere vero

ma io mi stanco di correre, fanc*lo

adesso sto correndo con te (con te)

ho detto, ragazzo, che sto cercando di incontrare tua madre domenica

e farò tanto l’amore con te lunedì (ah ah)

non ho mai bisogno (no), di nessun altro

perché io starò

cambiando le posizioni per me

cucinando in cucina e io sono in stanza da lett0

sono alle Olimpiadi, eccomi che salto gli ostacoli

so che il mio amore è infinito, non c’è nulla che non farei

che io non farò, cambiando per te

cambiando le posizioni per me

cucinando in cucina e io sono in stanza da lett0

sono alle Olimpiadi, eccomi che salto gli ostacoli

so che il mio amore è infinito, non c’è nulla che non farei (niente)

che io non farò, cambiando per te

questa è roba che io di solito non faccio (yeah)

ma per te, io tipo, io tipo lo vorrei fare (mm)

perchè io ti piaccio e anche tu mi piaci (anche tu mi piaci)

yeah, anche io ho voglia

cambiando le posizioni per te

questa è roba che io di solito non faccio (yeah)

ma per te, io tipo, io tipo lo vorrei fare (mm)

perchè io ti piaccio e anche tu mi piaci (anche tu mi piaci)

cambiando le posizioni per me

cucinando in cucina e io sono in stanza da lett0

sono alle Olimpiadi, eccomi che salto gli ostacoli

so che il mio amore è infinito, non c’è nulla che non farei (niente)

che io non farò, cambiando per te (oooh,wosh)

cambiando le posizioni per me

cucinando in cucina e io sono in stanza da lett0

sono alle Olimpiadi, eccomi che salto gli ostacoli

so che il mio amore è infinito, non c’è nulla che non farei (niente)

che io non farò, cambiando per te

yeah

ah yeah

ah (ah) yeah