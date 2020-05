Ariana Grande: come ricreare il suo make up nel video di Rain On Me

Il video di Rain On Me di Lady Gaga e Ariana Grande è stato rilasciato solo da qualche giorno ma è già diventato iconico! In particolare per il make up sfoggiato dalle due artiste e soprattutto per quello della cantante di Thank U Next.

Non un trucco semplicissimo ma comunque di grandissimo impatto che anche voi potete provare a ricreare da casa, con un po’ di pazienza. La chiave del suo look in Rain On Me e l’utilizzo dell’eyeliner bianco. Un colore non molto comune ma che diversi brand di make up da anni hanno inserito nella loro palette colori e che sta diventando un must soprattutto per il periodo estivo.

Su Youtube si possono trovare già tantissimi video tutorial su come ricreare questo trucco già iconico e come ispirarsi al suo look. Gli “ingredienti” principali sono l’eyeliner nero, un pennellino sottile per gli occhi e ovviamente l’eyeliner bianco! Se volete dare ancora più dramma al vostro make up potete osare anche con le ciglia finte.

Ecco alcuni tutorial per ricreare il make up di Ariana Grande

Lady Gaga & Ariana Grande Rain On Me Inspired Makeup! (I'm Fast AF I Know lmao)

Ariana Grande Rain on me makeup tutorial ☔️✨

Lady Gaga & Ariana Grande RAIN ON ME Inspired Makeup

