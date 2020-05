Ariana Grande non rilascerà un album in quarantena: ecco perché

Ariana Grande è tornata a parlare di musica con il rilascio del brano Stuck With U, la sua nuova collaborazione con Justin Bieber. In un’intervista con Zane Lowe per Apple Music, l’ex stellina di Nickelodeon ha parlato del singolo e anche della possibilità di nuova musica da parte sua.

Ecco le parole di Ariana Grande

Volevamo fare nuova canzone perché la musica è quello che rende felici le persone. Sicuramente è la cosa che parla più diretta allo spirito delle persone e volevamo risollevarlo.

La cantante ha parlato anche della possibilità di rilasciare un vero e proprio album. Ecco cosa ha dichiarato:

Non mi sento a mio agio a rilasciare nulla di nuovo in questo momento. Ci troviamo in un momento che è molto particolare per tutti noi. Ho deciso di non fare quasi più interviste perché mi sentivo in un periodo in cui non importava cosa dicessi, qualcuno avrebbe sicuramente fatto un titolo clickbait e questo non mi andava. Avrebbero pensato che fossi una diva. Mi piace parlare con le persone, mi piace fare interviste ma vorrei poter parlare con le persone senza preoccuparmi di essere me stessa.

I progetti di Ari

Nonostante la quarantena, Ari sta partecipando a diverse attività. Ha cantato al Disney Family Singalong e ha in arrivo una collaborazione con Doja Cat che è senza dubbio l’artista del momento. Tra le altre collab arriverà prestissimo quella con Lady Gaga con il brano Rain On Me, che sarà contenuto nell’album Chromatica.