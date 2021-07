Ariana Grande lancia il nuovo profumo God Is a Woman

Nuovo lancio per Ariana Grande. Stavolta si tratta di un nuovo profumo che arriva a meno di un anno di distanza dalla fragranza R.E.M. Si chiamerà God Is A Woman e prende il nome dall’omonimo singolo contenuto nell’album Sweetener. Come ogni altra sua fragranza anche questa ha un concept e una boccetta molto particolari e arriverà per il momento solo in America a partire dal 29 di luglio.

La particolarità di God Is A Woman sta in primis nei suoi ingredienti. Il 91% di essi deriva direttamente dalla natura ma non solo: è fatto con ingredienti sostenibili ed è cruelty free oltre che essere al 100% vegano! In questo modo questo nuovo profumo può andare bene veramente per tutti!

Negli ultimi 3 anni la cantante di 7 Rings ha rilasciato veramente tante fragranze da Thank U Next a R.E.M. in una sola era musicale arrivano ben tre profumi ognuno con packaging e caratteristiche totalmente diverse. E non sarebbe l’unica novità. Pare che stia per arrivare anche un profumo Thank U Next 2.0 con una boccetta sui toni del lilla e una fragranza nuova.

Quando arriverà in Italia?

Non si conosce ancora la data di arrivo in Italia ma, se sarà come le precedenti fragranze, possiamo aspettarcela tra qualche mese. Infatti, è molto probabile che arriverà nei primi mesi di autunno o all’inizio di settembre. I profumi di Ariana in Italia sono un’esclusiva di Douglas e pensiamo che non cambierà. Ci sarà solo da pazientare un po’ per questo nuovo lancio.

