Federico Rossi: Audio e testo di Non è mai troppo tardi

Ecco il testo di Non è mai troppo tardi di Federico Rossi.

Dopo Pesche e la collaborazione con Annalisa in Movimento Lento, Federico Rossi è tornato con il singolo estivo. Il brano è prodotto da ITACA, il team di producer formato da Merk&Kremont, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, in uscita il 2 luglio su tutte le piattaforme digitali.

La canzone è stata scritta dallo stesso Federico Rossi insieme a Jacopo Ettorre ed è un brano dai ritmi latini, che invita a ballare sin dalle prime note e ci riporta all’estate. È un invito a lasciarsi alle spalle le preoccupazioni di questo particolare periodo storico per godersi la spensieratezza delle calde serate estive e trovare il coraggio di fare ciò che non abbiamo mai fatto prima.

Con queste parole Federico Rossi descrive il singolo:

Questo brano è un inno a favore della ritrovata libertà dopo un lungo periodo di distacco dalla vita reale. Spesso capita che la paura di fallire ci impedisca di sentirci completamente liberi di decidere, così diventiamo insicuri e spesso rinunciamo a qualcosa che avrebbe potuto renderci davvero felici. Con questa canzone voglio trasmettere energia positiva, per poter dire con estrema sicurezza che “Non è mai troppo tardi” per fare tutto ciò che da sempre sogniamo di fare. Basta darsi la possibilità di crederci.

Audio della canzone:

Testo di Non è mai troppo tardi di Federico Rossi:

La notte sussurra, tu arrivi dal nulla

e non so neanche da dove siamo partiti

ma non so stare serio se sorridi

io vengo verso di te, tu vieni verso di me

butti la sabbia sui miei passi

se devi andare vabbè ma con la luna che c’è

per noi non è mai troppo tardi

Non è mai troppo tardi

suona strano può darsi

se poi basta un momento per trovarsi

non è mai troppo tardi

e balliamo all’infinito

fuori da un chiringuito

sai per te con me

non è mai troppo tardi (x2)

È troppo tardi soltanto per pensare

e non mi lasci quando ti lasci andare

siamo come due isole con lo stesso mare davanti

ci conoscevamo anche prima di incontrarci

e stiamo svegli finché non torna il sole perché

per noi non è mai troppo tardi

Non è mai troppo tardi

suona strano può darsi

se poi basta un momento per trovarsi

non è mai troppo tardi

e balliamo all’infinito

fuori da un chiringuito

sai per te con me

non è mai troppo tardi (x2)

Senza più luci accese

da qui l’alba si vede

se vuoi puoi rimanere ancora un po’ con me

e le giornate nere

lasciamole cadere sul fondo del bicchiere

e non andare che