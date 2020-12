Ariana Grande: la recensione di Excuse me, I love you su Netflix

Il 2019 era stato un anno incredibile per Ariana Grande che, a grande richiesta dei fan, ha deciso di condividere il suo documentario Excuse me I love you che ripercorre lo Sweetener World Tour conclusosi il 21 dicembre dello scorso anno.

E proprio a un anno di distanza la cantante, oggi fidanzata ufficialmente con Dalton Gomez, ha voluto pubblicare il film concerto su Netflix. Si tratta di tutti i brani cantati live dalla cantante di Positions insieme ad alcune scene dal backstage del tour e alcuni dietro le quinte inediti. Se eravate stati lo scorso anno al suo tour sapete bene a cosa andate incontro guardando questo show.

Uno spettacolo in cui si alternano coreografie e scenografie su schermo ma dove la potenza della voce di Ariana fa assolutamente da padrona. Registrato durante una delle cinque tappe all’O2 Arena di Londra, vediamo un Ari sprintosa e spumeggiante che ci regala momenti di commozione e anche attimi di svago totale come sulle note di Into You e Break Free.

Pochi sono gli intermezzi dal dietro le quinte che ci raccontano la Ariana buffa, la Ariana alle prese con il lavoro anche durante il tour e l’Ariana che si commuove per la fine del suo tour che, a detta sua, le ha salvato la vita. Un bel modo per ripercorrere non solo il suo tour se ci siete stati ma anche per i tanti che non sono riusciti ad assistere scorso anno. E in un momento in cui concerti sono totalmente aboliti, la cantante ci riporta indietro a un momento in cui la felicità stava sotto un palco a cantare a squarciagola.

Il film concerto è promosso anche se, sarebbe interessante oltre a un live concert vedere un giorno un documentario interamente dedicato alla sua vita e carriera.