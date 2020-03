Coronavirus, Taylor Swift: cancellato il Festival di Glastonbury

Continuano le cancellazioni dei concerti anche in UK per l’emergenza Coronavirus. Anche il Festival di Glastonbury è stato ufficialmente cancellato, così come è stato riportato sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento. Tra gli artisti ci sarebbe dovuta essere anche Taylor Swift, che quest’anno aveva scelto i festival come meta per il suo Lover Tour.

Ecco quanto si legge nel post del Festival di Glastonbury

Siamo spiacenti di annunciare che il Festival per il 2020 è stato cancellato. Certamente non volevamo festeggiare così i 50 anni di questo evento ma vista la situazione è la scelta più consona. Ci vogliamo scusare con tutte le persone che hanno già da tempo acquistato i biglietti. Ovviamente questa cancellazione è terribile per tutta la nostra crew e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Avrà sicuramente delle implicazioni finanziarie sia per noi che per tutte le persone coinvolte. Non è stata una scelta facile. Ma non vediamo l’ora di darvi il bentornato il prossimo anno e fino ad allora vi mandiamo tutto il nostro amore e supporto

Chiunque abbia necessità di ottenere il rimborso potrà richiederlo sui canali ufficiale e secondo le modalità che saranno previste per questa situazione.