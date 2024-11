In Wicked sono state utilizzate più di 3500 parrucche

Nei due film di Wicked sono state utilizzate più di 3500 parrucche: 10 solo su Elphaba e 12 su Glinda. Nonostante Ariana Grande si sia tinta i capelli quelli che vediamo nel film non sono davvero i suoi. Ecco tutti i segreti del dietro le quinte di Wicked.

Wicked: la parrucche di Ariana e Cynthia

Wicked il film aveva un budget di 150 milioni di dollari solo per la prima parte. Una parte ingente di questo budget è stato speso per costumi, trucco e parrucco. Un totale di 10 parrucche sono state utilizzate per il personaggio di Elphaba. La maggior parte delle quali sono state indossate dalle controfigure di Cynthia, mentre l’attrice ne ha indossate soltanto quattro, che sono state le più costose da produrre: sia perchè realizzate su misura che perchè sono state intrecciate a mano da una squadra di quattro intrecciatrici che ha impiegato più di una settimana per realizzare tutte le microtreccie con tre tonalità di colori diversi per creare il perfetto mix per Elphaba.

Sono state realizzate 12 parrucche per il personaggio di Glinda, la maggior parte delle quali erano per le controfigure. Ariana nonostante sia passata dai sui inconici capelli castani al biondo doveva comunque indossare una parrucca. Forse non lo avete notato ma su Glinda non è mai stata creata l’iconica pony tale di Ariana, questo per evitare di associare la cantante al personaggio.

Le curiosità sul dietro le quinte di Wicked non finisco qui…

Elphaba in Wicked indossa orecchio finte. Su Cynthia Erivo sono state applicate delle orecchie prostetiche per coprire i suoi tantissimi piercing, dato che sul di Wicked non si potevano mostrare buchi alla orecchie.

Sul set di Wicked gli attori non potevano indossare piercing: sia perchè non rispecchiavano i loro personaggi che per questioni di sicurezza, dato che erano loro ad eseguire i loro stessi stunt. Cosi Ariana ha scelto di rimuovere i suoi vari orecchini ed i buchi le sono stati coperti con del semplice trucco ma per Cynthya la situazione era più complicata. L’attrice ha più di 25 buchi alle orecchie e, per evitare che si chiudessero o si infettassero durante le riprese del film, la make-up artist ha creato delle vere e proprie protesi per le orecchie di Cynthia in modo da coprire totalmente i suoi orecchini. Queste protesi poi venivano colorate di verde come il resto del copro dell’attrice.

In totale sul set di Wicked sono state utilizzate circa 155 orecchie prostetiche solo per il personaggio di Elphaba. Questo è un dettaglio che nel film ha fatto la differenza proprio perchè non lo abbiamo nemmeno notato.

