The Sandman 2, finalmente abbiamo novità molto interessanti sui nuovi episodi. Infatti sono stati rivelati il numero e i titoli degli episodi della nuova stagione e Netflix ha distribuito il trailer della serie spin-off. Ecco tutto quello che dovete sapere su The Sandman 2.

The Sandman 2: novità sui nuovi episodi

Le riprese di The Sandman 2 sono attualmente in corso e la serie non ha ancora una data d’uscita ma potrebbe arrivare su Netflix verso fine anno o ad inizio 2025. La cosa interessante però è che la nuova stagione sarà più lunga della precedete. The Sandman 2 sarà infatti formata da ben 12 ispidi dalla durata quasi superiore all’ora di media.

Questi sono I titoli: The Song of Orpheus, More Devils Than Vast Hell Can Hold, Brief Lives, Family Blood, The Ruler of Hell e Season of Mists.

Inoltre l’interprete di Morte (Kirby Howell-Baptiste) ha recentemente rivelato che Neil Gaiman avrebbe apportato miglioramenti alla seconda stagione di The Sandman seguendo i feedback degli spettatori, sia nel bene che nel male.

Ma di cosa si occuperà la seconda stagione dello show? Sappiamo per certo che la nuova stagione si concentrerà sull’adattamento di A Game of You, introducendo così Wanda, amica e vicina di Barbie dopo il suo trasferimento a New York City.

Ma lo sapete che prima dell’arrivo della Stagione 2 di The Sandman, su Netflix debutterà alla fine di aprile Dead Boy Detectives, che in pratica costituisce sia una divertente storia a sé stante sia uno spin-off di The Sandman, in quanto ambientato nello stesso universo narrativo. La serie seguirà Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due fantasmi adolescenti che si uniscono per risolvere i misteri del mondo soprannaturale.

La sinossi di The Sandman

La serie segue i personaggi e i luoghi finiti sotto l’influenza di Morfeo, il signore dei sogni che pone rimedio agli errori cosmici (e umani) da lui commessi durante la sua lunga esistenza. C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un posto chiamato il Dreaming, dove The Sandman, il re dei sogni (Tom Sturridge), dà forma a tutto il nostro più profondo paure e fantasie. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua l’assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre il mondo del sogno e quello della veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali diverse per riparare gli errori che ha commesso durante la sua lunga esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, entrambe cosmiche e umane, lungo la strada.

