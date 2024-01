Amici 23: anticipazioni della puntata del 21 gennaio (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23 per la nuova puntata che andrà in onda, su Canale 5, domenica 21 gennaio.

Come saranno andate le gare di ballo e di canto e come si saranno posizionate in classifica le new entry Kia e Nahaze?

Se non volete spoiler, come sempre, vi raccomandiamo di non leggere il seguito di questo articolo.

Gli ospiti e i giudici

Cominciamo col diciamo subito che tra gli ospiti in studio ritroviamo un ex, amatissimo, allievo della scorsa edizione, Aaron Cenere.

La gara di canto è giudicata dal trio composto da Aiello, da Paola Turci e da Francesca Michielin.

Mentre quella di ballo è giudicata da Thomas Signorelli. C’è Sveva Berti, invece, a valutare la gara speciale di danza di questa puntata.

Le anticipazioni di Amici 23

Classifiche canto e ballo

Classifica canto (cover)

1. Kia

2. Holden

3. Martina

4. Mida

5. Petit

6. Sarah

7. Lil Jolie

8. Ayle

9. Nahaze

10 Malìa

Questa volta tocca a Sarah, Lil Jolie e Martina presentare un nuovo inedito, che è anche il primo per Martina.

Classifica ballo

1. Dustin

2. Sofia

3. Marisol

4. Lucia

5. Simone

6. Giovanni

7. Nicholas

Per quanto riguarda la gara di ballo speciale, una battle a specchio, competono Dustin, Sofia e Nicholas e ancora una volta è l’allievo della Celentano a vincere sugli altri due.

I compiti: maglia sospesa per Giovanni

Continuano le difficoltà per Nicholas e Giovanni a causa di un compito assegnato da Alessandra che li valuta, rispettivamente, con un “sotto zero” e un 1.5.

Il brutto voto costa caro al ballerino latinista che vede ritirata la sua maglia, anche se la riottiene subito dopo dal suo professore, Raimondo Todaro.

Cos’altro è successo ad Amici 23

Come sempre, non mancano accese discussioni tra i professori in seguito alle esibizioni tra i rispettivi allievi.

Una tra tutte, quella tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro in merito al compito assegnato a Nicholas.

Questa volta, la maestra non si risparmia con il ballerino, dicendogli che la sua esibizione non è classificabile.

Il voto dà il via ad a una lite tra la professoressa di classico e l’insegnante latinista. Terminata la discussione, Giovanni scende al centro dello studio e riconsegna la maglia al suo professore, sostenendo di preferire quando aveva la maglia era sospesa!

Dopo queste anticipazioni, non resta che guardare la puntata di Amici 23 su Canale 5 o su Witty.tv.