The Marvels: ecco tutti gli accessori ispirati al nuovo film Marvel

The Marvels è arrivato al cinema traghettando il Marvel Cinematic Universe in una nuova era. In questa nuova avventura Carol Denvers e le sue due nuove alleate, Ms Marvel e Photon, dovranno unire i loro poteri cosmici per sconfiggere un temibile pericolo che minaccia l’universo.

In occasione dell’uscita del film arriveranno anche tanti gadget a tema come i Funko Pop! dei protagonisti. Da Captain Marvel, Ms Marvel e Photon, fino a Nick Fury con un tenerissimo gattino. Inoltre Loungefly propone il set composto da zaino e portafoglio con le supereroine e i loro simboli. Tutti gli accessori sono realizzati in pelle vegana.

Infine Funko ha presentato i nuovi Bitty Pop!: la nuova dimensione del collezionismo. Alti solo 2.5 cm, raffigurano tutti i personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe dal film Iron Man ad Avengers: Endgame.

Di che cosa parla il film

Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”.

Vi potrebbe interessare anche

Hunger Games torna al cinema: tutte le info sull’evento

The Crown 6: tutto sull’ultima stagione della serie Netflix

I Leoni di Sicilia: la serie Disney+ presentata alla Festa del Cinema di Roma