Amici 23: l’ex allieva Aurora prende il posto di Gaia

Nel corso del daytime di oggi di Amici 23 è arrivata in casetta Aurora, si tratta della ballerina che Raimondo Todaro ha scelto per ballare al posto di Gaia.

Dopo averla incontrata, la ragazza ha detto che è un onore essere stata scelta e le fa piacere poter aiutare l’allieva nel suo percorso. Ha dichiarato di provare una stima per lei come ballerina e le piace molto anche come persona.

Per chi non lo sapesse, anche Aurora ha partecipato al talent show ed è una ballerina di latino. Più precisamente entrò nella scuola nel corso dell’edizione precedente, poi s’infortunò e venne sostituita.

Per questa ragione, la ragazza capisce bene la situazione. Visto che il tempo è poco, inoltre, Aurora è andata subito in sala prove per prepararsi alla prossima puntata del serale.

Aurora conosce i ragazzi di Amici 23

Al cospetto dei loro professori, Gaia, Martina e Lil Jolie hanno conosciuto la ragazza che nelle prossime settimane parteciperà al serale al posto della ballerina.

Quest’ultima l’ha ringraziata e ha detto che non deve sentire la responsabilità di farla andare aventi il più possibile. Se dovesse essere eliminata non è colpa sua, non succederà nulla perché questa è stata un’opportunità inaspettata.

Gaia spera di andare avanti il più possibile ma vuole che Aurora non senta alcun peso. La sostituta ha detto che da una parte si sente in dovere per una questione di principio, visto che lei ha avuto un infortunio ma non ha avuto la stessa possibilità di Gaia. D’altro canto si sente felice di poterla aiutare.

Subito dopo, la nuova arrivata ha fatto il suo ingresso in casetta e si è presentata agli altri ragazzi che l’hanno accolta con calore. E voi cosa ne pensate dell’arrivo di Aurora ad Amici 23?

