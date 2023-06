Angelina Mango annuncia le date del suo Voglia di vivere tour (info biglietti)

Angelina Mango si prepara a esibirsi per la prima volta in assoluto nei club questo autunno con Voglia di vivere tour, prodotto e organizzato da Live Nation.

L’artista sta per portare tutta la musica del suo album Voglia di vivere in giro per l’Italia, con otto imperdibili appuntamenti live a ottobre.

Una serie di concerti in cui Angelina offrirà tutto il suo colore e la sua energia che rappresentano la conferma del percorso di questa giovane promessa della scena musicale italiana, appena entrata a far parte del vasto roster di artisti di Live Nation.

Le date del Voglia di vivere tour

12 ottobre 2023 – NAPOLI (DUEL CLUB)

14 ottobre 2023 – BARI (DEMODÈ CLUB)

16 ottobre 2023 – ROMA (LARGO VENUE)

18 ottobre 2023 – FIRENZE (VIPER THEATRE)

19 ottobre 2023 – TORINO (HIROSHIMA MON AMOUR)

21 ottobre 2023 – BOLOGNA (LOCOMOTIV CLUB)

23 ottobre 2023 – MILANO (MAGAZZINI GENERALI)

26 ottobre 2023 – RONCADE, TV (NEW AGE CLUB)

Dove e quando acquistare i biglietti

I biglietti per il tour di Angelina Mango saranno disponibili dalle ore 11:00 di mercoledì 21 giugno tramite prevendita anticipata My Live Nation.

Per poter accedere, come sempre, basterà registrarsi gratuitamente sul sito Livenation.it.

La vendita generale parte invece dalle ore 11:00 di giovedì 22 giugno. Tutte le altre informazioni relative ai biglietti potete trovarle sullo stesso sito.

L’album Voglia di vivere è intanto disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in esclusiva su Amazon in formato CD autografato.

Potrebbe interessarti anche:

È online il video ufficiale di Ci pensiamo domani