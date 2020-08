Ammonite: il trailer della love story con Kate Winslet e Saoirse Ronan

Dopo essere stato presentato a Cannes e Toronto finalmente eccolo: Ammonite sta per arrivare anche al cinema. Lo conferma il primo trailer del film, dove possiamo vedere le due splendide e talentuose protagoniste: Kate Winslet e Saoirse Ronan dirette dal regista Francis Lee.

Le due attrici interpretano due donne realmente esistite. Si tratta della paleontologa Mary Anning (Winslet) e la giovane geologa Charlotte Murchison (Ronan) tra le quali nacque una storia d’amore allora proibita. Insieme a loro anche Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu e Fiona Shaw.

Nel trailer di Ammonite possiamo dare un’occhiata alle prime immagini del film che arriverà nei cinema a partire dal 13 novembre. Il titolo originale del film in italiano si traduce con “ammoniti”, con cui vengono indicati i fossili di questi molluschi ormai estinti.

Mary Anning, paleontologa britannica, è stata infatti una delle prime figure importanti di questa branca della scienza allora nascente e ovviamente una delle primissime donne. Grazie a lei furono portati alla luce innumerevoli fossili marini, nonché scheletri completi di ittiosauro e plesiosauro.

La trama del film

Inghilterra, 1840. L’acclamata ma trascurata cacciatrice di fossili Mary Anning e una giovane donna inviata in convalescenza in riva al mare sviluppano una relazione intensa, che cambia per sempre le loro vite.

Ammonite sembra una storia intrigante, soprattutto per voler raccontare una vicenda, storica e sentimentale, sconosciuta al grande pubblico. Come molti hanno tuttavia notato, molte sono le somiglianze con il recente film francese Ritratto della giovane in fiamme. Sempre ambientato vicino al mare, anche quest’ultimo film esplorava la storia d’amore tra due donne ma attraverso la pittura.

Non ci resta che aspettare di saperne di più su Ammonite, continuate a seguirci per altre news sul film.