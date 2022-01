Amici 21: consegnate le maglie del Serale, chi l’ha presa

Ecco le ultime anticipazioni di Amici 21, rivelate dalla pagina Quellochetuttivoglionosapere.it, per la puntata di domenica 23 gennaio.

Durante la registrazione di ieri, Maria De Filippi ha deciso di consegnare l’ambita maglia d’oro del serale e di ritirare, così, le felpe grigie.

Amici 21: consegnate le maglie del Serale

Proprio come accaduto lo scorso anno, tutti gli allievi in gara hanno ricevuto la felpa. Questo non significa però che sono già ammessi al Serale.

Nelle prossime settimane, infatti, tutti i cantanti e i ballerini dovranno difendere la propria maglia dorata con le unghie e con i denti.

Per entrambe le categorie, dunque, nelle puntate ancora rimanenti del pomeridiano ci sarà una classifica complessiva che tiene conto di tutte le precedenti.

Chi si posizionerà ultimo sarà automaticamente eliminato. Come sappiamo già dalle anticipazioni di ieri, in base a questo meccanismo, Rea è già stata eliminata e quindi di certo non potrà partecipare al Serale.

La prossima allieva a rischiare molto è Carola che è ultima nella classifica complessiva di ballo. Se dopo la prossima gara di danza la sua posizione dovesse essere confermata dovrà riconsegnare la maglia e lasciare Amici. Quest’eventualità sta provocando una forte preoccupazione alla ballerina!

A rischio c’è anche Mattia: durante la prossima settimana si saprà se le sue condizioni di salute gli consentiranno di continuare la sua corsa verso il serale oppure verrà preso un altro ballerino latinista al suo posto. Raimondo Todaro, infatti, riceverà una busta che conterrà il responso (forse) definitivo.