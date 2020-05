Non c’è che dire, Amici Speciali, il nuovo format di Maria de Filippi in onda su Canale 5 non avrebbe potuto iniziare in modo più energiico! Lo scorso 15 maggio, infatti, la conduttrice si è rimessa in gioco con una trasmissione attesissima dai fan, che ha incluso fra gli altri anche l’ex concorrente e ora ballerino professionissta Gabriele Esposito.

Gabriele Esposito, come ricorderete, è stato uno degli alunn nella scuola nel 2016, l’anno in cui vinse Sergio Sylvestre. Ai tempi la produzione aveva regalato a Gabriele una serie di balletti decisamente molto sexy che avevano fatto impazzire il pubblico maschile e femminile in sala.

In molte delle esibizioni di ballo, Gabriele si mostrava infatti in tutta la sua bellezza, spesso senza veli. Molte delle performance di ballo del concorrente di Amici Speciali erano accompagnate inoltre da docce e spogliarelli.

Ecco il video dell’esibizione di Gabriele Esposito alla prima puntata di Amici Speciali!

Anche stavolta il concetto non cambia poi di molto. Gabriele ha ballato vestito da “operaio” sulle note di Toy Soldier di Britney Spears.

Qui sotto potete recuperare il video della sua esibizione “infuocata”.

RAGA MI STO SENTENDO MALE STAVO FACENDO UN VIDEO A GABRIELE ED È SUCCESSO QUESTO #AmiciSpeciali pic.twitter.com/9xGwz05T3p — G vs maturità 🍉 (@waitingvhaz) May 15, 2020

Quella di Gabriele, ovviamente, non è stata l’unica esibizione di questa prima parte di Amici Celebrities. A inizio serata, per esempio, abbiamo assistito ad un’esibizione (decisamente più sobria) dello straordinario Andreas Muller sulle note di Thriller di Michael Jackson. Ma non è finita qui!

Fra i primi ad esibirsi c’è infatti stato anche il nostro adorato Michele Bravi! Per l’occasione Michele ha aperto lo show cantando Il Diario degli errori, una delle canzoni più belle di tutto il suo repertorio con cui si era presentato a Sanremo 2017.