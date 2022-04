Amici 21: Serena si scusa con la Celentano, Albe saluta tutti i compagni

Durante il daytime di oggi di Amici, Serena incontra Alessandra Celentano per scusarsi con la professoressa. Albe, invece, dedica un messaggio speciale a tutti i suoi compagni d’avventura.

La ballerina spiega alla maestra che quelle parole da lei pronunciate, al termine della scorsa puntata del serale, erano soltanto il frutto di uno sfogo.

Una volta rientrata in casetta, dopo la registrazione, Serena ha detto infatti “Non capisce un c***o” rispondendo tra sé e sé all’appellativo “amatoriale” con cui la Celentano ha definito il Tuca Tuca tra lei e Nunzio. La maestra, una volta a conoscenza dell’accaduto, ha deciso di non rispondere con una ramanzina, pur dichiarandosi molto delusa.

Nell’incontro di oggi, la ragazza sottolinea di essersi pentita subito per ciò che è uscito dalla sua bocca. La professoressa accetta dunque le sue scuse e la invita ad andare più in profondità nelle critiche che le vengono rivolte, a rileggere tutte le lettere per cogliere degli spunti per migliorarsi e a non focalizzarsi solo su quelle 2 o 3 parole negative.

Albe, dal canto suo, ha scritto un messaggio con una dedica per tutti i ragazzi ancora in gara ad Amici e lo legge in saletta. Si tratta di parole dolcissime per LDA, Luigi, Alex, Sissi, Nunzio, Dario, Michele e ovviamente per Serena. Ognuno di loro ha aggiunto qualcosa di prezioso al suo percorso da cui esce ancora immaturo ma sotto molti meno aspetti rispetto all’inizio.

Anche i compagni rispondono alle parole di Albe con apprezzamento. Il motivo di questa scelta del cantante è dovuta al timore di uscire durante la prossima puntata del serale, quindi preferisce dire tutto ciò che sente già adesso, in modo da non rischiare impedimenti dovuti alla fretta e all’emozione.