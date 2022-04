Amici 21: Dario e Serena in lacrime per le parole della Celentano

Michele e Dario dovranno preparare una coreografia neoclassica in vista della sesta puntata del serale di Amici!

A lanciare questo guanto è Alessandra Celentano che intende dimostrare, ancora una volta, la mancanza di versatilità dell’allievo di Veronica Peparini.

Secondo la maestra, infatti, Dario ha pochi riferimenti perché ha sempre eseguito due o tre stili all’interno di un unico genere di danza: il modern.

Oltretutto, ritiene che il ballerino abbia una scarsa conoscenza per comprendere e che queste sue lacune dovrebbero trattenerlo dal comportarsi da saccente.

“Sii umile, perché non lo sei, fatti aiutare perché ne hai bisogno“, dichiara la Celentano nella lettera che accompagna il guanto.

A ferire Dario è però un’affermazione in particolare da parte della maestra. Quella secondo cui il ragazzo non avrebbe alcuna possibilità in compagnie importanti, una volta terminata l’esperienza ad Amici.

Il motivo risiede nel fatto che il ballerino non sarebbe abbastanza tonico, con una muscolatura ben definita, e non avrebbe nemmeno le giuste proporzioni.

Subito dopo aver ascoltato queste parole, Dario è scoraggiato. A consolarlo ci pensa Michele. L’ ormai fisso avversario condivide ciò che pensa la sua insegnante.

Tuttavia, ritiene che il ballerino non debba lasciarsi intimorire e che che il suo talento gli consentirà di trovare spazio in una delle tante compagnie che ci sono al mondo, aperte anche a una tipologia di danzatore come la sua.

Ma la professoressa ne ha anche per Serena. Per l’ennesima volta, la Celentano consegna una lettera in cui la mette in sfida contro il suo allievo e rimarca che per via del fisico non potrà mai essere una danzatrice ad alti livelli.

Inoltre, rimprovera la ballerina per una frase che ha pronunciato durante la puntata proprio contro la professoressa: “Non capiva un c***o“.

Serena scoppia in lacrime e Albe prova a consolarla. “Così è proprio brutto, ha detto che non lavorerai mai nel ballo per il tuo fisico”, puntualizza LDA.

Cosa pensate del giudizio della Celentano su Dario e Serena di Amici?