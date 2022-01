Amici: ballerini professionisti positivi al Covid, salta la registrazione

La corsa del coronavirus in Italia, seppur in rallentamento, continua a creare non pochi problemi ad Amici.

Dopo Veronica Peparini, anche alcuni ballerini sono appena risultati positivi e questo non permetterà che la registrazione prevista oggi abbia luogo.

Oltre ad Andreas Muller, attuale compagno della maestra di modern, ci sarebbero dunque altri professionisti del corpo di ballo che hanno contratto il virus.

Si tratta senza dubbio di una situazione molto delicata per cui sono state prese subito le giuste misure precauzionali.

La registrazione della puntata domenicale che avrebbe dovuto tenersi oggi pomeriggio 26 gennaio, come ogni mercoledì, è quindi rinviata a data da destinarsi.

Ad informarci dell’accaduto è il sito Quellochetuttivoglionosapere.it che ogni settimana rivela dettagliate anticipazioni sulle puntate del pomeridiano in studio.

Al momento non si conosce l’identità dei ballerini professionisti che hanno preso il Covid. Le condizioni di salute dei suddetti danzatori di Amici, per fortuna, non dovrebbero però destare preoccupazioni.

Tuttavia, come spesso ripetiamo, se da una parte la variante del virus che al momento predomina sulle altre è meno pericolosa individualmente, lo è molto di più per la collettività visto che è estremamente diffusibile.

Questo dato di fatto giustifica, ora più che mai, la scelta di rinviare la registrazione del prossimo pomeridiano per permettere alla produzione di Amici di riorganizzarsi e ripartire nel modo più sicuro possibile.