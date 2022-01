Chi sono i Meduza: ospiti della prima serata di Sanremo 2022

I Meduza, il trio italiano più ascoltato al mondo, incendierà il palco di Sanremo con la sua musica dance.

Nel farlo sarà accompagnato da Hozier con cui ha realizzato una delle sue collaborazioni più fortunate.

Il gruppo sarà super ospite, infatti, della prima serata del Festival, in onda il prossimo 1 febbraio su Rai Uno.

Chi sono i Meduza e perché si chiamano così

I Meduza sono un gruppo house italiano, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale.

Simon e Luca si sono diplomati al conservatorio di Milano in organo e musica elettronica. Mattia invece è un DJ e si è esibito come secondo lavoro in diversi locali di Milano e dintorni.

Tra il trio inizialmente si è instaurata un’amicizia che ha portato successivamente alla creazione di un progetto musicale incentrato sulla rivisitazione di tracce di altri artisti in chiave dance.

Nel 2014, infatti, Mattia e Simone hanno deciso di iniziare a produrre musica propria e l’anno seguente è entrato a far parte del gruppo anche Luca.

Il nome Meduza è stato scelto dal trio per il fascino nei confronti della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia. Per rispecchiare la loro italianità, proiettata a livello internazionale, è stato scelto il marchio Versace.

Nel 2019 i tre artisti hanno pubblicato il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il duo di produttori inglesi Goodboys.

Il singolo ha raggiunto la seconda posizione della UK Singles Chart ed è stato nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”. I Meduza sono stati, secondo Forbes, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020.

Nell’ottobre 2021 hanno pubblicato il sesto singolo realizzato con Hozier, Tell It to My Heart. Un brano che ha raggiunto un milione di stream in meno di 24 ore e ad oggi più di 100 milioni riproduzioni. Oltre ad essere in vetta alla Dance Radio Chart americana.