Amici 23: la data d’inizio e le prime indiscrezioni sui professori

Ecco quando inizia Amici 23: la data è stata annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione che c’è stata nei giorni scorsi.

La classe sarà annunciata nel corso della puntata di domenica 17 settembre 2023 su Canale 5 quando Maria De Filippi presenterà al pubblico da casa e a quello in studio i nuovi allievi.

Le selezioni sono in corso quindi non si conoscono ancora i nomi di chi potrà sedersi sull’ambito banco. Il daytime dovrebbe iniziare a partire dal giorno dopo, ovvero lunedì 18 settembre.

Amici 23: chi sono i professori?

Al momento è confermata, per la quarta volta consecutiva, solo la presenza di Lorella Cuccarini che ha dichiarato di aver ricevuto una proposta per la conduzione di un programma di Rai 1:

“Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, soddisfatta e serena. Questo per me è fondamentale, poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena. Ho trovato l’azienda così come l’avevo lasciata, anche se ci sono visioni e problemi diversi rispetto a quelli degli anni Novanta”.

Sarebbe certa la partecipazione di Rudy Zerbi e di Alessandra Celentano, ormai due pilastri per il talent show, così come quella di Emanuel Lo. Tuttavia non si tratta per il momento di notizie ufficiali.

Secondo altre indiscrezioni, non ci sarà nemmeno Arisa che sarebbe intenzionata a dedicarsi maggiormente alla sua carriera di cantante e ad un’eventuale partecipazione al prossimo Sanremo.

Così come ad Amici 23 non dovrebbe esserci Raimondo Todaro che però ha smentito la possibilità di tornare nel cast di Ballando con le stelle di cui ha fatto parte per anni prima di approdare nel programma condotto da Maria De Filippi.