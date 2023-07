Cali – Stupida vita: audio, testo e significato del singolo

S’intitola Stupida vita, il nuovo singolo di Cali, disponibile da venerdì 14 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è il secondo firmato Sugar per il giovane artista torinese, classe 2000, ed è stato scritto e composto insieme a Bruce Brown, produttore insieme a 2nd Roof.

Testo Stupida vita di Cali

Dirti che sto bene forse è la più grande bugia

Ho visto un posto in Canada perfetto per noi (si per noi)

Ti tingi i capelli di Viola e scrivi sui treni

Tuo padre non sa cosa fai quando sei sola (cosa fai)

Non è amore, non è sesso è chimica

È un complesso di emozioni tra di noi

Questa stupida vita non è okay

Cambi le regole quando non ci sei

Mi tiri su poi mi tiri giù

E finirà che questa stupida vita mi va okay

Ogni anno, ogni giorno che passerà

Saranno “ti amo” o “ti odio”

chi lo sa

Ti piace farlo a luna piena e graffiare la mia schiena

È complessa questa storia tra di noi

Questa stupida vita non è okay

Cambi le regole quando non ci sei

Mi tiri su poi mi tiri giù

E finirà che questa stupida vita

mi va okay

Non è amore non è sesso è chimica

È un complesso di emozioni tra di noi

Ogni anno ogni giorno che passerà saranno ti amo o ti odio chi lo sa

Questa stupida vita non è okay

Cambi le regole quando non ci sei

Mi tiri su poi mi tiri giù

E finirà che questa stupida vita mi va ok

Il significato della canzone

“Stupida vita è libertà, spensieratezza, un profondo grido di sollievo e speranza nei confronti di una vita fatta di alti e bassi, dove l’amore ci tiene a galla come un salvagente” afferma Cali.

Il cantautore racconta di un amore giovane e altalenante ma che rimane comunque un punto fermo, di riferimento.