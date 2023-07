Sanremo 2024: Amadeus ha annunciato le novità del regolamento

Per la quarta volta consecutiva al timone della kermesse, Amadeus sta già lavorando al Festival di Sanremo 2024.

La prossima edizione, come probabilmente saprete, lo vedrà come direttore artistico e conduttore per l’ultima volta.

”I cantanti in gara saranno co-conduttori. È una delle novità del regolamento della prossima edizione del festival di Sanremo, on line da domani alle 12:00″ ha annunciato durante l’edizione del Tg1 di domenica 9 luglio.

Amadeus ha spiegato quali sono le novità del regolamento: “Il 6 febbraio grande apertura con tutti in gara, mercoledì 7 e giovedì 8 in ogni serata metà dei cantanti, la novità è che chi non canterà quella sera sarà co-conduttore e viceversa. Venerdì la serata delle cover con ospiti. I cantanti potranno proporre qualsiasi brano, anche i propri. Sabato la finale. Infine novità per la giuria, oltre a televoto e stampa ci sarà una giuria delle radio al posto della demoscopica”.

I cantanti in gara saranno 26. L’abbinamento tra gli artisti “presentatori” e gli artisti “interpreti” avverrà con un sorteggio pubblico che avrà luogo durante le conferenze stampa giornaliere nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024.

Nella quarta serata non ci sarà più il limite di riferimento temporale per le cosiddette cover. Le canzoni potranno comprendere, infatti, brani del repertorio dell’artista in gara.

I cantanti in gara, affiancati da un artista ospite, interpreteranno una canzone edita, dal repertorio italiano ed internazionale e pubblicata sino al 31 dicembre 2023.

Si confermano tre le giurie che stileranno le classifiche della competizione. Ma al Televoto e alla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web si aggiunge ora una Giuria delle Radio.

Scompare dunque la Giuria Demoscopica che sarà sostituita da quest’ultima, formata da emittenti radiofoniche, nazionali e locali, in rappresentanza dell’intero territorio italiano.

Cosa ne pensate del Festival di Sanremo 2024?