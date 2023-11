Amici 23: anticipazioni puntata del 19 novembre (spoiler)

Ecco le anticipazioni di Amici 23: oggi è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 19 novembre su Canale 5.

Nel caso in cui non desideriate venire a conoscenza degli spoiler (diramati dalla pagina SuperguidaTv) vi consigliamo di non proseguire con la lettura di quest’articolo.

Anticipazioni di Amici 23

Gli ospiti e i giudici

Michele Bravi e Wax (ex allievo e semifinalista della scorsa edizione) presentano il loro più recente singolo.

Per quanto riguarda Michele, il brano in questione s’intitola Odio, mentre per Wax la canzone è intitolata After.

Giudice della gara di canto: Achille Lauro. Garrison Rochelle e Nancy Berti sono invece i giudici per le gare di ballo.

Classifiche canto e ballo

Classifica canto: Ayle, Holden, Lil Jolie, Mew, Petit, Sarah, Mida, Matthew, Stella, Holy Francisco.

Classifica ballo: Gaia, Dustin, Kumo, Giovanni, Sofia, Nicholas, Chiara, Marisol, Elia.

Secondo le nuove anticipazioni di Amici 23, Elia (ultimo classificato) finisce in sfida e dovrà affrontarla la settimana prossima.

Simone, invece, ha ancora la maglia sospesa anche se gli è concessa una breve apparizione in studio per poter ballare una coreografia.

La sfida di Matthew

Nel corso della registrazione, Matthew affronta la temuta sfida che gli spettava, dopo essersi classificato ultimo la settimana scorsa.

Il cantante, allievo di Rudy Zerbi, si scontra con un altro artista che Matteo ha avuto modo di conoscere in uno dei recenti daytime, tramite un filmato.

L’artista in questione si chiama Sesto VI e presenta un suo inedito. Nonostante la spiccata personalità, non riesce però a portare via il banco al titolare.

Matthew vince dunque la sfida e resta nella scuola. La fidanzata Mew, che ha vissuto questa settimana in preda all’ansia, può dunque tirare un respiro di sollievo.

Cosa ne pensate di queste anticipazioni di Amici 23? Guarderete la puntata su Canale 5 o su Witty tv?