Amici 22: Wax racconta la sua storia e chiarisce con Rudy Zerbi

Durante il daytime di Amici trasmesso oggi pomeriggio su Canale 5, il cantante Wax ha raccontato la sua storia e ha avuto un chiarimento con Rudy Zerbi.

Il ragazzo, in questi ultimi giorni, ha pensato molto all’ennesimo giudizio negativo del prof che, domenica scorsa, ha criticato la sua cover di Psyco Killer.

Il giovane ha anche detto ai suoi compagni di non essere soddisfatto della sua stessa esibizione e che sta perdendo la sua personalità a causa delle continue critiche.

In effetti, Zerbi durante la gara che c’è stata in puntata, gli ha detto che urla troppo e ha anche tirato fuori l’offesa che il ragazzo gli aveva fatto qualche giorno fa.

Arisa convoca Wax che racconta la sua storia

La professoressa ha deciso di parlargli e gli ha chiesto di raccontare la sua vita prima di Amici. Questo in modo da fargli esprimere la motivazione dietro alcuni suoi comportamenti e dietro la sua rabbia.

Vengo totalmente dalla strada, una particolare strada anche a livello di famiglia che non mi ha fatto mai mancare nulla, nemmeno la sofferenza. La musica mi ha sempre dato libertà per volare dove voglio, per raggiungere le persone che avevo perso. La mia famiglia ha sempre litigato, ma non mi ha fatto mancare mai il sorriso dopo le litigate.

Mio fratello è il mio tutto, mia mamma dipinge, ha una testa molto avanti, la facevo ridere, quando era disperata facevo i teatrini, facevo finta di essere un pazzo.

La rabbia c’è ma anche l’amore e con queste cose sono riuscito a convivere. Di rabbia però ce n’è tanta, di amore un po’ meno. Per me è Amici è un mondo nuovo, io la calma non la conosco. Sono proprio fortunato però forse me la sono creata la mia fortuna. Sto cercando di fare di tutto per me e per la mia famiglia. Prima di venire qua i miei genitori hanno litigato per il fatto di Amici. Non siamo abituati alle cose tanto belle.

L’allievo di Amici si confronta con l’insegnante

La professoressa dopo queste parole, si è commossa e ha mostrato al ragazzo una foto di Zerbi da giovane e l’incredibile somiglianza del prof con Wax!

Poi, ha chiesto un confronto telefonico proprio con Rudy: “Volevo solo dirti per favore di non fare più riferimento in puntata all’accaduto, come ad esempio il fatto che tu abbai ripetuto ciao ciao sono il falso ba***do“.

“L’ho fatto con ironia, non ho niente contro Wax anche perché so che ti hanno fatto vedere una foto in cui clamorosamente io e te abbiamo tanti punti in comune anche di somiglianza. Se farai delle cose che mi piacciono lo dirò se farai delle cose che non mi piacciono ti dirò anche questo ma niente di personale. Per cui possiamo chiudere qui la questione senza alcun problema, senza rivangare” ha rassicurato il professore rivolgendosi all’allievo.

L’incontro di Arisa si è concluso con la conferma della maglia, visto che nella gara cover Wax è risultato ultimo in classifica. Il cantante di Amici ha cantato il suo inedito con una nuova produzione.