Amici 22: Ramon riprende la maglia sospesa, il chiarimento con la Celentano

Dopo la sospensione della maglia di Amici Ramon e la sua maestra Alessandra Celentano si incontrano per un chiarimento. Ecco che cosa è successo durante il daytime di oggi di Amici 22.

Perché Ramon riprende la maglia di Amici

Facendo un piccolo passo indietro, durante la puntata di domenica scorsa il ballerino ha dovuto consegnare la felpa alla sua professoressa.

Il motivo? La Celentano ha scoperto che in casetta il ragazzo aveva preso le difese di Ludovica a cui era stato chiesto un compito particolarmente difficile. Non per la coreografia in sé ma perché avrebbe dovuto confrontarsi con Francesca Tocca e ballare in intimo.

Secondo Ramon, se la ragazza avesse accettato, sarebbe diventata oggetto di discussione la sua fisicità che è palesemente molto diversa da quella di Francesca. Per evitare l’imbarazzo le aveva consigliato, dunque, di accettare sì il compito, ma di indossare dei leggins.

Il consiglio dell’allievo è stato contestato dalla Celentano durante la puntata in studio e, oltre a sottrargli la maglia, ha cominciato a dubitare se il ragazzo fosse l’allievo giusto per lei e viceversa.

Durante il daytime di oggi, il giovane chiede dunque di incontrare in palestra Alessandra. La maestra sottolinea di essere offesa dal suo vedere del marcio nel compito per Ludovica, ovvero l’intento di metterla in imbarazzo.

Secondo la maestra, infatti, il suggerimento di Ramon ha denotato la mancanza di fiducia nei suoi confronti, non come insegnante ma come persona.

Il ballerino, invece, sottolinea di aver dato quel consiglio solo perché in quel momento erano coinvolte le fragilità della ragazza, di aver dato priorità all’aspetto umano della faccenda e non a quello professionale. Si scusa, però, per aver nutrito un pregiudizio nei confronti della sua stessa prof.

Accettate le scuse, la Celentano dichiara di volergli restituire la maglia, di apprezzare la sua personalità decisa, di essere contenta di continuare ad essere “maestra e allievo“.