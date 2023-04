Amici 22: Wax in difficoltà con le barre si sfoga e perde il controllo

Ad Amici 22 si è ripresentato il problema della gestione della rabbia che continua ad affliggere Wax. Tutto è iniziato con un guanto di sfida da parte di Arisa che lo vede contrapposto a Cricca.

I due cantanti dovranno cantare Bad day di Daniel Powter, di in cui dovranno sfoderare personalità e creatività. Il brano non è proibitivo per Cricca, anzi. Arisa è però convinta che sia il suo allievo a poter dare il meglio di sé in quanto ad originalità, apponendovi delle barre.

Subito dopo, Wax si è messo dunque, a lavoro sulle barre e forse per via del senso di responsabilità e delle aspettative, ha cominciato ad incontrare delle difficoltà.

Preso dalla rabbia, il cantante se l’è presa con i fogli su cui stava scrivendo, lanciandoli, con la tastiera del pc premendo i tasti nervosamente, con l’armadio e il muro della sua camera, spruzzandovi sopra quello che sembrava essere un deodorante.

Nulla di grave, visto che non ha danneggiato nessun oggetto. Soltanto poco prima Wax aveva parlato con Angelina affermando che sta imparando a non tradire le sue emozioni.

Del resto il cambiamento non è mai un processo lineare e non si può pretendere che un ragazzo di soli 20 anni non debba mai arrabbiarsi, soprattutto se ha un passato difficile e si trova a vivere per molto tempo in una situazione di convivenza a cui non è affatto abituato.

Tuttavia, quello di oggi rimane spiacevole da guardare, considerando quanto le parole e i gesti in un contesto così esposto come quello di Amici siano importanti.

