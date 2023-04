Amici 22: Isobel racconta il suo passato e il suo amore per l’Italia

Nel daytime di Amici 22 andato in onda oggi su Canale 5, la ballerina Isobel ha raccontato il suo passato e Aaron ha confessato quali sono le sue principali debolezze da concorrente.

L’ allieva di Alessandra Celentano ha svelato a Maria De Filippi (appositamente in collegamento con lei) che ha iniziato a ballare da piccolissima e a fare le prime competizioni all’età di 6 anni, anche se a 15 ha pensato di mollare per via dell’eccessiva competizione.

Anche grazie all’aiuto di Ramon, è riuscita a spiegare come è nato il suo amore per l’Italia e la passione per il programma, che seguiva già da tanti anni prima di essere ammessa nella scuola.

“La mia famiglia viaggia tanto e siamo venuti in Europa quando avevo 10 anni. Sono venuta a Roma e a Venezia. Qui adoro l’atteggiamento della gente. Tutti vogliono aiutare, però adoro l’opportunità di essere ad Amici, perché non esiste in Australia. Per me è una cosa triste. Abbiamo tanti talenti in Australia, ma non c’è uno show per cantanti e ballerini. C’è solo sport. Voglio fare tutto, non solo la ballerina. Voglio fare la conduttrice, l’attrice. Da grande vorrei essere come Lorella Cuccarini”.

Oltre a Isobel, anche Aaron ha permesso al pubblico di conoscerlo meglio, rivelando alla vocal coach che sul palco del serale si sente spesso anonimo, un semplice esecutore come tanti.

Ora, però, crede che sia arrivato il momento di trovare la chiave per dare il meglio di sé, per riuscire a trasmettere la sua verità con le canzoni che gli vengono assegnate di volta in volta.

