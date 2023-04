Amici 22: Samu vince una borsa di studio in una prestigiosa scuola

Il daytime di oggi di Amici 22 ha mostrato che cosa è successo subito dopo la registrazione della terza puntata del serale.

Subito dopo l’eliminazione di sabato sera, Samu ha ringraziato tutti i suoi compagni d’avventura: “Ho imparato tantissimo da tutti, siete pazzeschi, grazie per avermi sopportato, non vi dimenticherò mai, l’esperienza più importante della mia vita finora, cerchiamo di collezionarne altre, ce lo meritiamo”.

Per fortuna è arrivata per lui una grandissima opportunità, una borsa di studio di un anno per la The Ailey School di New York.

A comunicarglielo è stata Maria De Filippi mentre era in collegamento con tutti i ragazzi. Ora Samu avrà la possibilità di studiare ancora presso la prestigiosa scuola di danza. Non dovrà però decidere subito se accettare di partire o proseguire con la sua carriera d’attore.

“Vi stimo tantissimo, siete stati dei compagni d’avventura meravigliosi. L’anno scorso ero a Monreale e il prossimo settembre sarò a New York” ha concluso Samu sopraffatto dalla commozione, prima di salutare tutti e lasciare la casetta. “È stato un onore” ha detto il ballerino prima di uscire.

Le reazioni di Mattia e degli altri ragazzi all’uscita di Samu

Tutti gli altri erano molto provati da questa inaspettata eliminazione. “Samu era un motivo per tutti di felicità in casa, una delle persone a cui voglio più bene” ha commentato Maddalena.

Mattia si è ritirato subito dopo in camera, piangendo. Dopo sei mesi è davvero difficile perdere uno dei suo punti di riferimento e secondo lui il ballerino non meritava di uscire così presto.

Il ragazzo era anche infastidito dal fatto che gli altri abbiano pianto ma che dopo un minuto abbiano ripreso a scherzare come sempre. “Il peggior ballottaggio del mondo” ha commentato tra le lacrime Angelina sfogandosi con Wax.

