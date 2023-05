Amici 22: Maddalena contro Wax: “Ti scaldi spesso anche nella vita”

Oggi ad Amici 22 si è verificato l’ennesimo dei litigi che da un paio di settimane a questa parte stanno animando l’appuntamento con il daytime. Questa volta, lo scontro ha riguardato Wax e Maddalena.

Una sera, durante un momento di relax, i ragazzi stavano guardano la TV ed è nata un’accesa discussione tra i due allievi.

“Un bambino del c***o” si è espressa così la ballerina dopo che il cantante le ha tolto il telecomando di mano mentre lei e Benedetta stavano guardando un programma di videoclip musicali.

Wax va tutte le furie con Maddalena

“A te non te ne f***a di nessuno, le tisane sono in fondo a sinistra” ha replicato prontamente l’artista di Grazie che in quel momento desiderava guardare il film sulla vita di Steve Jobs.

“Non mi serve, fattela tu una calmatina generale, perché io magari ora mi scaldo ma tu ti scaldi nella vita, quindi…” ha risposto la ballerina.

“Non toccare argomenti che ora non c’entrano un c***o, come ti permetti di dire che mi scaldo nella vita, ma perché mi devi giudicare adesso, come ti permetti di dire una roba del genere, perché non mi rispondi? Per dei canali, che io mi scaldo nella vita non lo dici a me” è stata la reazione stizzita di Wax.

“Io sono capace di chiedere scusa, tu no perché sei troppo orgogliosa” ha aggiunto il cantante prima di lasciare la sala relax infuriato.

Subito dopo, la conversazione si è spostata in cortiletto dove gli animi sembravano essersi placati, almeno nei toni, ma il rapper ha sottolineato la sua insofferenza verso Maddalena definendola una persona falsa e priva di rispetto.

Wax sembra avere tanti sassolini nella scarpa perché più volte ha ripetuto che prima di questo ci sono stati tanti episodi in cui la ballerina gli ha detto cose poco edificanti. Secondo voi chi ha ragione tra Wax e Maddalena?