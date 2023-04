Amici 22: Isobel si scontra con Benedetta, che cosa è successo

Oggi ad Amici 22 emerge una delicata questione che riguarda due ballerine della scuola, l’allieva della Celentano Isobel e Benedetta, partner di ballo di Mattia.

In un momento di relax in camera, è successo che la seconda si è confidata con Maddalena, Cricca e Aaron definendo la ragazza australiana un’ egoista.

Questo perché spesso e volentieri si allena anche a tavola con la musica a tutto volume, senza cuffie, disturbando e costringendo tutti gli altri ad ascoltare.

Isobel si confronta con Benedetta

Venuta a conoscenza di quanto è stato detto, Isobel accusa Benny di mostrare una doppia faccia, di ostentare affetto nei suoi confronti ma di parlare spesso alle sue spalle.

Ciò fa pentire Benedetta per i modi usati: “Mi dispiace, io parlavo di quando ti alleni e ripassi ma quando sono carina con te è perché lo sento”.

Anche Cricca prende le difese di Isobel definendo la latinista ipocrita e sostenendo, inoltre, che tante volte sparla dell’allieva di modern insieme a Maddalena, accusa che è prontamente smentita dalle due ragazze coinvolte.

Annullato il guanto di sfida sul tango

Come se non bastasse, Maria De Filippi si mette in collegamento con i ragazzi per comunicargli che il professionista ha deciso di annullare il guanto in cui le due ballerine avrebbero dovuto danzare insieme in un tango.

Nella sfida, Isobel avrebbe dovuto confrontarsi con Mattia ed entrambe avrebbero fatto coppia con la ragazza. Simone ritiene che Benny non abbia messo nelle condizioni l’altra di prepararsi nel migliore dei modi.

Il professionista si riferisce a un atteggiamento rigido e a frasi da lei pronunciate in sala prove, del tipo “Questa non mi sente proprio“.

A nulla valgono i tentativi di Benedetta di discolparsi dall’accusa di aver compromesso intenzionalmente le sue prove con Isobel.

Per fortuna, però, le due ragazze riescono a riavvicinarsi con un abbraccio, dopo ulteriori scuse da parte della compagna di ballo di Mattia.