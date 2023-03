Amici 22: la classifica inediti stilata da Linus, Angelina è prima

Per i ragazzi di Amici 22 è arrivato il momento di confrontarsi con i loro nuovi inediti, disponibili da qualche giorno su tutte le piattaforme digitali.

I cantanti si sono esibiti nello studio mentre era in collegamento lo speaker radiofonico Linus che li ha valutati uno per uno.

Prima di cantare, tutti hanno spiegato il significato del loro inedito e che cosa significa per loro quella canzone.

Non tutti gli inediti di Amici 22, però, hanno colpito particolarmente Linus, come Scivola di Federica e Maledetta felicità di Cricca, mentre altri come quelli di Piccolo G e di Angelina hanno raccolto l’apprezzamento da parte della voce di radio Deejay.

Ecco il risultato della classifica

Angelina Piccolo G Wax e Aaron (a pari merito) Federica e Cricca (a pari merito)

Qual è la reazione di Angelina

“Sicuramente sono contenta che sia una sua classifica, perché lo stimo molto e mi fido molto dei suoi gusti, sono entrata in una fase in cui mi sento un po’ meno in colpa ad essere contenta” così ha commentato la cantante di Amici 22 dopo che Maria De Filippi ha notato la sua insolita espressione di gioia sul suo volto, subito dopo l’esito di oggi.

