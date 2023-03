Amici 22: duro scontro tra Aaron e Wax, che cosa è successo

Il daytime di oggi di Amici 22, trasmesso su Canale 5, riprende dal guanto di sfida di Rudy Zerbi inviato ieri a Wax e rifiutato da Arisa.

Aaron, venuto a sapere che l’allievo e la sua insegnante hanno cambiato le carte in tavola senza dirgli nulla, giocando a suo sfavore, chiede un chiarimento.

Che cosa è successo tra Aaron e Wax

Il cantante allievo di Zerbi, mentre l’avversario è a lezione, vede il filmato in cui Arisa rigetta il guanto, Wax si definisce un artista, e anche se non in via ufficiale, si accordano per cambiare il guanto di sfida di Rudy a loro favore, facendo in modo che diventi una prova sulla scrittura di barre.

Aaron è infastidito dal fatto che la sera prima il suo compagno di scuola non gliel’abbia detto e di conseguenza avrà molto meno tempo di lui per prepararsi.

Il confronto tra i due allievi di Amici

Wax, quando torna dalla lezione, nega di aver omesso volutamente l’arrivo di questo compito, dice di essersene dimenticato e afferma anche di non sapere nulla riguardo le barre da scrivere sul brano One.

“L’ha detto ieri sera tardi… Probabilmente non me ne sono reso conto nemmeno io. Mi sono dimenticato. Non avevo capito neanche io che l’aveva cambiato” sostiene Wax in modo poco convincente.

Durante la discussione, quest’ultimo manda ripetutamente a quel paese il suo compagno.

Prendono le difese di Aaron Cricca e Benedetta, ma a quel punto l’allievo di Arisa rincara la dose affermando che per lui è normale apostrofarlo visto che non gli è simpatico.

“Se vuole pensare che sia un dispetto pensi quello, non me ne frega niente” ribadisce il ragazzo.

“Se non mi credi, non me ne frega un ca**o”, aggiunge mettendosi sulla difensiva.

Aaron sottolinea che nessuno è un artista all’interno della scuola, come invece si è definito lui.

“Io penso quello che voglio e so di esserlo, se qualcuno non lo pensa ca**i suoi” ribatte Wax.

Più tardi arriva una sorta di riappacificazione tra i due allievi di Amici ma solo perché Aaron cerca di andargli incontro in tutti i modi possibili e senza ottenere delle scuse sincere.