Descendants 4: conosciamo gli attori e i personaggi della Merlin Academy

Descendants 4: il nuovo film della saga riporta ancora una volta i fan nel mondo incantato di Auradon, la scuola dove vivono i figli dei cattivi delle fiabe Disney.

Al cast principale del musical, intitolato The Rise of Red si aggiungono dei nuovi giovani attori per dare vita alla Merlin Academy, una scuola antesignana dell’Auradon Prep.

È questo il luogo dove tutto è iniziato e che dà origine alla nuova storia, in cui Red (figlia della Regina di Cuori) e Chloe (figlia di Cenerentola e del Principe Azzurro) uniscono le forze per salvare il loro mondo da un’improvvisa minaccia.

Per farlo sono costrette a compiere un viaggio indietro nel tempo, facendo ricorso a un oggetto magico: un orologio creato da Maddox, figlio del Cappellaio Matto.

— Descendants (@descendants) February 15, 2023