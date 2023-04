Amici 22: dissing tra Wax e Rudy Zerbi, cosa è successo (video)

Durante la terza manche di questa sera ad Amici 22:Wax è andato in sfida contro Ramon e ha sfoderato delle barre dirette contro il suo antagonista Rudy Zerbi .

Per questa prova, l’allievo di Arisa ha cantato Nuovo range di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K. In una strofa della cover ha detto: “Non sono un cantante sarò onesto, e forse stono spesso ma per fortuna per comprare un range non serve questo”.

Un chiaro riferimento a Rudy Zerbi e lla presa di posizione nei suoi confronti. Il professore ritiene, infatti,che non sappia cantare e che finora abbia convinto tutti “gettando solo fumo negli occhi”.

Nel guanto di sfida sull’estensione vocale , di poco prima, sulle note di Se bruciasse la città che lo ha visto scontrarsi con Aaron ha vinto quest’ultimo. Tuttavia, Wax è riuscito a incassare molti complimenti.

Michele Bravi è intervenuto nel dibattito e ha preso le difese di Wax, dando il punto all’avversario ma sottolineando la sua bravura. Prima e dopo la sfida si è aperta un’accesa discussione tra Zerbi e Arisa.

Lo stesso Wax ha difeso la sua prof scagliandosi contro Rudy che ha definito Arisa la sua bodyguard e il cantante ha sottolineato che anche l’insegnante ha fatto lo stesso con il suo allievo.