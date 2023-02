Amici 22: Benedetta fa la conoscenza di Mattia, cosa faranno insieme

Durante il daytime trasmesso oggi pomeriggio di Amici 22, Mattia fa la conoscenza della sua nuova compagna di squadra, la ventiduenne Benedetta.

La nuova allieva di Raimondo Todaro, da poco entrata nella scuola, sarà la sua partner di ballo nelle prossime esibizioni del pomeridiano e, presumibilmente, anche durante la fase serale.

Mattia incontra Benedetta: ecco che cosa faranno insieme

La ricerca di Todaro nel cercare una ballerina di latino, da affiancare a Mattia, sembra essersi conclusa con l’ammissione della ragazza nella scuola di Amici, avvenuta due giorni fa.

Durante questa stessa settimana, infatti, il maestro ha eliminato la ballerina latinista Eleonora, forse anche perché si era rivelata non perfettamente “idonea” o meglio non abituata ai balli di coppia.

Anche se da 3 anni non balla a livello agonistico, Benedetta – che ha accantonato un lavoro e una situazione familiare difficile per la scuola di Amici – è convinta di poter recuperare in breve tempo.

Nel daytime di questo pomeriggio, dunque, Maria De Filippi le ha presentato l’allievo di latino ed è avvenuto durante la gara di ballo, votata dal pubblico mediante un televoto che era in corso.

La conduttrice ha rivelato che la nuova arrivata farà coppia con Mattia. Non perché i balli latini richiedono necessariamente la presenza di un compagno. Ma piuttosto perché il ragazzo avverte il bisogno di condividere la sua danza per poter rendere al massimo durante l’esibizione.

In effetti, il ballerino non ha mostrato finora tutto il suo potenziale, in quanto privo di una partner. Lo stesso, a quanto pare, vale per Benedetta che sembra gradire ballare in due anziché da sola perché così riesce ad esprimersi meglio.

I passi a due sono stati per Mattia limitati a sporadiche esibizioni con la ballerina professionista Francesca Tocca. Ma sempre in una modalità condizionata dalle misure ancora in atto per il Covid- 19, ovvero dal famigerato plexiglas, usato per mantenere una distanza di sicurezza adeguata.

