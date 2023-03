Amici 22: annullate tutte le maglie del Serale già assegnate, che cosa è successo

Oggi nella casetta di Amici 22 è arrivata una comunicazione importante da parte della produzione che riguarda l’assegnazione delle maglie per il Serale.

Sì, perché chi aveva già la maglia assegnata come Angelina ha goduto di un periodo nella scuola un po’ più tranquillo.

Ma ora la certezza di arrivare alla fine è finita anche per chi aveva già la felpa d’oro e deve restituirla.

Tutti i ragazzi, durante il daytime di oggi, hanno ascoltato il contenuto di una lettera che è stato recapitato nella fatidica busta rossa.

Nella lettera c’era scritto che siccome i professori ad oggi non hanno deciso consegnate tutte le maglie, tutte le altre verranno ritirate.

A stabilire chi la riavrà oppure la avrà per la prima volta sarà la commissione dei professori, in una modalità che verrà chiarita nella puntata di domenica 12 marzo.

Perché le maglie del serale di Amici 22 sono state ritirate

In questa settimana si era deciso che chi ancora non l’aveva ottenuta fosse valutato non solo dal suo insegnante di riferimento (come è avvenuto per i primi ammessi) ma anche dagli altri insegnanti.

Nonostante questi esami, però, non si è arrivati a nessuna decisione. Da lì la scelta da parte degli autori del programma di ripartire da capo.

In questo modo, tutti i ragazzi della scuola verranno valutati con lo stesso criterio e quindi non sarà più solo il singolo professore a decidere ma l’intera commissione.

Naturalmente c’è chi ha preso bene questa scelta, chi meno. C’è chi trova giusto che tutti vengano valutati allo stesso modo e chi teme l’uscita definitiva.

NDG, ad esempio, si chiede se è giusto che lui, in quanto cantante, venga valutato anche dai professori di ballo.

Gianmarco, invece, assume un atteggiamento di protesta:” Io la maglia non me la tolgo“. E voi cosa ne pensate?