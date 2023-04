Amici 22: cambia la data della finale, ecco quando è prevista

Anche quest’anno, come per la scorsa edizione, la finale Amici di Maria De Filippi non andrà in onda di sabato come per gli appuntamenti precedenti.

La serata conclusiva che decreterà il vincitore, erede di Luigi Strangis, andrà in onda domenica 14 maggio in prima serata e sarà rigorosamente in diretta.

Il motivo della scelta di spostare la finale di Amici 22 risiede nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023, che appunto si terrà sabato 13 maggio a Liverpool presso la Liverpool Arena, e verrà trasmessa in diretta su Rai 1.

A testimoniare lo slittamento di un giorno per la puntata decisiva per il talent di Canale 5, la variazione del palinsesto che è stata resa nota dai Vertici Mediaset.

La FINALE di #Amici22 in DIRETTA domenica 14 maggio. Fonte: Publitalia pic.twitter.com/dZ1izHI7ww — AMICI NEWS (@amicii_news) April 12, 2023

