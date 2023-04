Amici 22: ancora Maddalena contro Isobel in una prova sensualità

Ad Amici 22 si prospetta ancora una volta un confronto tra le due ballerine di modern, così simili apparentemente, ma in realtà tanto diverse tra loro.

Ad inviare la fatidica busta rossa ci ha pensato Emanuel Lo, offrendo una possibilità di rivincita all’allieva della Celentano, dopo il guanto basato sulla sensualità, da lei perso durante la terza puntata.

In quell’occasione, Isobel non aveva incassato il punto per la sua squadra. Tuttavia, la maestra non aveva accettato la sconfitta, affermando che Maddalena non aveva affatto centrato l’obiettivo, risultando addirittura volgare.

Le parole di Emanuel Lo per Maddalena e Isobel:

Cara Isobel, con questo guanto voglio darti una seconda possibilità. Ripropongo un nuovo guanto sensualità. Il primo guanto lanciato dalla maestra Celentano si è rivelato un boomerang perché Maddalena la ballerina insignificante, la gattina, il pulcino e tutti gli animali dello zoo ha vinto e ha messo a tacere la tua insegnante. La maestra Celentano, però, non si è arresa all’evidenza della sconfitta e, come al solito, ha girato la frittata dicendo che Maddalena è risultata volgare. Comincio a pensare che la maestra Celentano non sappia neppure dove stia di casa la sensualità, oppure, peggio ancora, che menta pur di non ammettere la sconfitta. Siccome per me, al contrario della tua insegnante, contano i fatti, vi do un’altra possibilità di riscattarvi dal guanto sensualità che avete perso. Forse rimandandovi un altro guanto sullo stesso tema la tua insegnante può comprendere meglio la differenza tra sensualità e volgarità.

Isobel, come sempre, ha accettato questo guanto di sfida di buon grado: “Sono contentissima, grazie”.

Anche Maddalena si è detta entusiasta per la prova, il cui risultato non è affatto scontato. Secondo voi, chi delle due vincerà questa volta?

