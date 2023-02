Amici 22: la classifica della gara creatività ballo, Mattia ancora primo

Durante il daytime di Amici 22 trasmesso su Canale 5 oggi pomeriggio, arriva il momento di scoprire la classifica creatività per la gara di ballo che è stata disputata durante questa settimana.

Tutti i ballerini della scuola, hanno creato un balletto su TikTok a tema, intitolato “Ballo perché..” . Il metro di giudizio è stato il numero di visualizzazioni ottenute sulla piattaforma per il loro video, a distanza di ventiquattro ore dalla pubblicazione.

Ancora, una volta, come è successo con il televoto la settimana scorsa, il pubblico ha premiato Mattia. “Non me l’aspettavo“, ha commentato il ballerino. A grande sorpresa, in seconda posizione c’è Megan e in terza Samu.

Mentre ad Isobel tocca soltanto l’ottavo posto, un vero colpo di scena, come lo hanno definito i ragazzi nel momento in cui leggono la classifica.

Buon riscontro quello di Benedetta con una sesta posizione. Pur essendo entrata da poche settimane, la ballerina di latino sembra aver già conquistato l’apprezzamento delle persone, almeno quelle che seguono il talent show su TikTok.

Non resta che scoprire come è andata la gara creatività anche per i cantanti: Aaron, Piccolo G, Jore, Mezkal, Federica, Wax, Angelina, Niveo, NDG e Cricca.

La classifica creatività ballo di Amici 22

Mattia 429.7K Megan 278.3K Samu 231.8K Ramon 215.7K Gianmarco 179.2K Benedetta 161. 1K Maddalena 149. 3K Isobel 122.7K Alessio 69.8K Paky 63.4K

