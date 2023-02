Amici 22: Aaron parla del suo problema con gli attacchi di panico

Durante il daytime di Amici 22 trasmesso oggi pomeriggio, Aaron racconta un aspetto privato della sua vita di cui non aveva mai parlato: la paura del successo e gli attacchi di panico.

Dopo aver cantato di fronte alle prof Arisa e Cuccarini per il compito che gli era stato assegnato dalle due insegnanti, confida alcune sue fragilità al prof Zerbi.

Aaron parla degli attacchi di panico ad Amici

Dopo aver eseguito Amati sempre di Ultimo facendo commuovere le due professoresse, il cantante confida ai tre professori di canto di temere di avere successo, una volta finita il talent show, perché non si sente in grado di gestirlo.

L’unica cosa che spera di ottenere è di fare del bene alle persone cantando le sue canzoni. Non ha altre ambizioni perché soffre di attacchi d’ansia e per questo motivo non ha mai viaggiato prendendo un aereo.

Un altro suo problema che ha tenuto segreto è la paura di stare solo. C’è stato un periodo della sua vita, infatti, in cui non riusciva a stare lontano dai suoi genitori.

“Ho paura di non riuscire a fare tutti contenti, mi dovrei amare un po’ di più, dovrei credere un po’ di più in ciò che faccio e qua dentro in qualche modo è un bell’allenamento” confessa Aaron rimasto solo con Zerbi.

“Io vorrei che tutto questo non finisse in questa chiacchierata tra di noi e che questo amati sempre te lo scolpissi in testa, che ti togliessi questa paranoia di compiacere sempre a tutti” commenta il professore.

“Qui dentro mi stanno uscendo tanti punti deboli. La cosa che mi dà più da fastidio è che faccio fatica ad amare, quando cerco di scappare dalle cose che amo perché non riesco a dare loro ciò che si meritano” aggiunge il cantante di Amici con gli occhi lucidi.

“Prendi la maglia, vai, e continua a lavorarci” Zerbi conclude così il suo incontro di oggi con Aaron.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa è successo durante la puntata speciale di ieri