Amici 22: classifica di ballo giudicata dal televoto, Mattia primo!

Durante il daytime trasmesso oggi pomeriggio di Amici 22, arriva finalmente il momento di scoprire la classifica di ballo della gara che è stata disputata la settimana scorsa.

Tutti i ballerini, tranne Ramon e compresi gli ultimi due arrivati nella scuola – Benedetta e Alessio – si sono esibiti in studio e sono stati giudicati dal pubblico a casa, mediante il televoto.

Dopo aver dato vita a tante gare, è arrivato il momento di scoprire cosa ne pensa il giudice per eccellenza, ovvero gli affezionati telespettatori che seguono il talent show di Canale 5.

È un momento di grande soddisfazione per Mattia, ballerino di latino e allievo di Raimondo Todaro, che può gioire del primo tangibile riscontro da parte del pubblico.

Come, facile immaginare, invece, il televoto ha relegato le due new entry alle ultime due posizioni. Doccia fredda anche per Megan – ora allieva di Emanuel Lo – e soprattutto per Maddalena.

Quest’ultima, nella scorsa puntata è risultata prima nella gara giudicata da tre professionisti esterni, tra cui Rossella Brescia e l’ex allievo della scuola Sebastian Melo.

Samu, dal canto suo, si è rivelato in quest’occasione uno degli allievi preferiti dal pubblico e lo stesso vale per Isobel, l’unica ballerina ad aver ottenuto finora la maglia per il serale di Amici 22.

La classifica di ballo di Amici 22

Mattia Samu Isobel Gianmarco Paky Maddalena Megan Benedetta Alessio

