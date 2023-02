AIR – La storia del grande salto: tutto sul film sulle Air Jordan

Le mitiche Air Jordan stanno per arrivare al cinema con AIR – La storia del grande salto, film che racconta della rinascita della Nike grazie alle iconiche scarpe da basket create appositamente per Michael Jordan. Nel film anche Matt Damon e Ben Affleck, migliori amici da sempre, che tornano a lavorare insieme dopo The Last Duel.

AIR – La storia del grande salto, il trailer del film

Quando uscirà il film

AIR – La storia del grande salto uscirà il 6 aprile al cinema distribuito da Warner Bros.

Il cast del film

Nel cast di AIR – La storia del grande salto vedremo Ben Affleck, Matt Damon, Jason Bateman, Chris Tucker e Viola Davis. Il film è diretto dallo stesso Ben Affleck.

Di che cosa parla il film

Dal premiato regista Ben Affleck e con Matt Damon protagonista nel ruolo dell’anticonformista manager della Nike, Sonny Vaccaro, AIR – La Storia del Grande Salto racconta l’incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike, capace di rivoluzionare il mondo dello sport, quanto la cultura contemporanea, con il lancio del marchio ‘Air Jordan’. L’emozionante storia racconta l’impresa di una squadra non convenzionale che, con in gioco il proprio futuro, compie una scommessa decisiva, la visione senza compromessi di una madre che conosce il valore dell’immenso talento di suo figlio e il ‘fenomeno’ del basket, diventato poi il più grande di tutti i tempi.

A proposito delle Air Jordan

La celebre linea di calzature pensata appositamente per Michael Jordan, in quel momento privo di sponsor e abituato a indossare le più classiche Converse, è nata nel 1984. Da allora tutte le scarpe realizzate sono sempre state sinonimo di avanguardia per quanto riguarda il design e la tecnica, oltre che rappresentative dello stesso giocatore a cui ancora oggi continuano a ispirarsi.

Michael Jordan ha continuato a indossare le Air Jordan fino al 2009. A oggi la linea comprende non soltanto scarpe ma anche accessori e abbigliamento.