Amici 21: Tommaso vince contro Elena, Andrea a rischio eliminazione?

Ma non è finita qui per Elena che potrà riprovare ad entrarvi nell’undicesima puntata e questo per volere di Rudy Zerbi. Secondo il professore, infatti, a finire in sfida con lei doveva esserci qualcun altro e non Tommaso.

Amici 21: Andrea andrà in sfida con Elena?

Andrea, dopo la registrazione, commenta il suo momento di panico sul palco. L’allievo della Pettinelli ha modo di parlare con la sua docente che gli dice di non dispiacersi: “Può succedere. Hai avuto un momento di black-out. Non devi pensare al valore del voto dato.. Non ha senso. Non si può piacere a tutti purtroppo. Credo che Rudy voglia metterti in sfida con Elena, ma tu stai tranquillo e continua a lavorare”.

Infine, anche LDA, rientrato in casetta, reagisce allo 0 ricevuto da Anna Pettinelli. “Non ce la faccio più, mi sono rotto il c***o. Una settimana di lavoro.. e prendo 0.. di nuovo in sfida sto. Non ci posso pensare. Non ho più parole. A questo punto potrei fare qualsiasi cosa. Ogni settimana in sfida sto. Se io prendevo 0.5 non stavo in sfida. Valuta almeno come ho cantato, non mettermi 0.”, si sfoga l’artista partenopeo.

Una brutta giornata anche per Simone, entrato in crisi dopo le parole di Rudy Zerbi. Il professore vuole sospendergli la maglia e il giovane cantante non si sente più tranquillo. Maria De Filippi, in collegamento telefonico, lo rassicura consigliandogli di provare a farsi capire di più dal suo insegnante.