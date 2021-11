Red Notice: perché guardare il film più costoso di Netflix che potrebbe avere due sequel

Se non avete ancora guardato Red Notice forse è giunto il momento. Già perché il film più costoso mai realizzato da Netflix (avete capito bene), potrebbe avere non uno ma ben due sequel che, se il tutto andrà in porto, verranno girati addirittura insieme.

Interpretato da Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, il film ha già battuto il record di 148 milioni di ore nei primissimi giorni dopo l’uscita restando nella classica dei film più visti di Netflix anche a distanza di 10 giorni. Red Notice è infatti uscito 12 novembre.

Il successo del film?

La semplice, ma non scontata idea di prendere in giro quella che qui in Italia chiamiamo “un’americanata”. Il classico film d’azione stereotipato in cui tutto va esattamente come ci aspettiamo. Sceneggiato in modo furbo, Red Notice gioca con gli spettatori portandoli laddove non si aspettano per un gioco che diverte e potrebbe continuare a far divertire.

Chi infatti ha visto il film sa benissimo che il finale è apertissimo. I tre ladri d’arte sono infatti pronti per un nuovo colpo che stavolta potrebbe avvenire addirittura al Museo del Louvre, a Parigi. Una scelta che potrebbe anche lasciare ampio margine nuove avventure, come del resto ha detto lo stesso regista intervistato da THR.

Queste le parole di Rawson Marshall Thurber:

Penso ci sia una possibilità concreta.

Insomma delle parole che lasciano spazio a pochi dubbi. Il regista è quindi più che ben disposto, ma a una condizione. Cioè che i sequel siano due e che, nel caso, siano girati insieme: “Nel caso in cui dovessi fare un sequel la sola cosa responsabile da fare sarebbe fare un numero due e numero tre uno di seguito all’altro. Si tratta di una produzione talmente grande che sarebbe meglio per tutti metterla in piedi soltanto una volta. Anche per la mia salute mentale.”

Non ci resta che aspettare…