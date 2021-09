Amici 21: video e testo dell’inedito Avrei solo voluto di Rea

Avrei solo voluto di Rea è uno degli inediti presentati da una delle nuove allieve della scuola in occasione della seconda puntata di Amici 21 trasmessa oggi su Canale 5.

Rea ha 18 anni e vive a Bologna con i suoi genitori, è una ragazza impulsiva e impaziente che quando avverte ansia mangia tic-tac. La cantautrice indossa molti anelli fatti da sua padre, ha delle bamboline con cui dorme da quando era piccola.

Testo dell’inedito Avrei solo voluto di Rea



tu che mi parlo io che ti osservo

ma scagli dardi quindi io penso

a quanto staresti bene

un po’ resta fermo

balliamo un lento

mi [?] sincero

ma quant’è bello non riesco a distinguere

il sogno dal vero E’ nato tutto da un gioco di sguardi

guido davanti tu stai nel retro

scorgo un riflesso dentro lo specchio

mi sembri più triste

di quando ti ho [?] E’ nato tutto da un gioco di sguardi

tu che ti perdi io che ti cerco

ma sei scappato via come il vento

potevi almeno lasciare un biglietto

Avrei solo voluto

t’innamorassi di me

no non non mi dire è un cliché

io cerco solo perché

perchéE forse non mi hai dato tempo

ma ti sogno da troppo tempo

e non ne parlo con gli amici

che mi seguono come spettro

E forse non mi hai dato tempo

ma ti sogno da troppo tempo

rendi questo

poi prendi quello

prendi questo

poi prendi quello

Avrei solo voluto

restassi tra le mie braccia un po’ di più

qui sotto casa nel blu

di questo cielo che ci guarda

che ci parda

che ci guarda, che ci parla

Cerco di non vederti più

cerco di tirarmi un po’ su