Amici 21: LDA parla al telefono con Gigi D’Alessio ed è polemica sul web

Nel daytime di Amici 21 di oggi, LDA festeggia il suo primo disco d’oro e parla al telefono con suo padre che come sappiamo è il cantante Gigi D’Alessio.

I ragazzi hanno organizzato una piccola festa a sorpresa per l’allievo che domenica scorsa ha ricevuto materialmente questo riconoscimento.

Di ritorno da una lezione, infatti, Luca ha trovato la casetta addobbata color oro e una fantastica torta che lo attendeva.

Subito dopo i festeggiamenti, LDA ha chiamato i suoi genitori per renderli partecipi della sua gioia. Luca ha spostato il disco d’oro in camera e lo appoggiato sul letto in modo da farlo vedere durante le due videochiamate a mamma Carmela e papà Gigi. “Questo lo devo far vedere a papà”, ha detto il cantante di Scusa.

Durante la telefonata, la scritta mostrata in sovraimpressione era “papà di LDA”, come del resto avviene per tutti gli altri ragazzi, e non Gigi D’Alessio. La cosa ha impressionato il web, suscitando ilarità e divertimento su Twitter.

Insomma, oggi è stato sfatato un tabù mostrando per la prima volta al pubblico una conversazione tra l’allievo di Amici e il famoso padre.

Il gesto innocuo della produzione è stato, evidentemente, travisato del tutto da parte di molti utenti mentre molti altri hanno apprezzato.

E voi cosa ne pensate della telefonata tra LDA e Gigi D’Alessio durante il daytime di oggi?